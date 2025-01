Juventusnews24.com - Telecronaca Club Brugge Juve: chi commenta il match di Champions League

di RedazionentusNews24: chiilin programma oggi alle 21 al Jan Breydel Stadium. Tutti i dettagli verso la sfida diOggi, alle ore 21, lasarà di scena al Jan Breydel Stadium diper la sfida valevole per settima giornata del maxi-girone di. Obiettivo tre punti per blindare un posto ai playoff della massima competizione europea.La gara sarà visibile dai tifosi in diretta e in esclusiva su Sky Sport, con laaffidata a Federico Zancan, mentre al commento tecnico ci sarà Riccardo Montolivo.