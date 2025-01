Superbike 2025 a Jerez i primi test | perché non c’è Toprak Razgatlioglu

Leggi su Sportface.it

invernali disono pronti a partire. Team e piloti si raduneranno il 22 e il 23 gennaio a, in Spagna, per una due giorni di prove prima dell’avvio della stagione. L’intero paddock attende con ansia di poter vedere le moto in pista, in modo da poter verificare gli effetti del nuovo regolamento tecnico. Nel, infatti, cambieranno diversi elementi: è stato eliminato il limite ai giri motore, mentre la cilindrata resta di 1000 cc. Ducati, obbligata in passato a usare un limitatore a 16.100 giri ha carta bianca e potrebbe raggiungere la Panigale V4 stradale, che vanta 400 giri in più. Cambiano invece i serbatoi, di una portata minore rispetto a quelli visti nelle scorse stagioni: il carburante a disposizione dei piloti passa da 24 a 21 litri.– I motivi dell’assenza diainon prenderà parte alla due giorni diin Andalusia.