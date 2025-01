Ilfattoquotidiano.it - “Stupito dal tremore alla mano di Sinner. Io ho una mia teoria”, il medico della Federtennis commenta il malore nel match contro Rune

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il responsabile sanitarioitaliana, Emilio Sodano, è rimasto sorpreso da ciò che è accaduto a Jannik, vittima di uno stranodurante ilconagli Australian Open. “Sono rimasto anche ioda queldell’altoatesino”, ha detto Sodano, che ha guardato l’indal proprio televisore. A detta sua, potrebbe essersi trattato di una reazione di “ansia e spavento” e non di qualcosa “di organico”.All’Ansa, ilha spiegato: “La modalità di quel, in effetti, è stata molto strana. Escluderei la disidratazione, anche in quelle condizioni di gran caldo: si giocava da poco, i tennisti bevono molto e sono attenti in campo a tenere la situazione sottollo. – ha detto Sodano prima di proseguire escludendo altre ipotesi – Non penso neanche a un calo di pressione, la situazione si è risolta molto rapidamente.