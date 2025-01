Lapresse.it - Stalking Alessandro Basciano verso la ex Sophie Codegoni: pm chiede nuovo arresto

Udienza davanti al tribunale del riesame di Milano questa mattina pernel ricorso presentato dal pm di Milano Antonio Pansa e l’aggiunto Letizia Mannella perre di arrestare nuovamente e mettere ai domiciliari il dj 35enne. Il giovane è accusato disulla ex fidanzataMartina, influencer 23enne ed ex partecipante di Uomini&Donne e Grande Fratello Vip.era stato scarcerato lo scorso 23 novembre dalla gip Anna Magelli.Una decisione presa dopo quella che, in un primo momento, era sembrata una remissione di querela da parte della giovane, in realtà mai avvenuta, come ha confermatonei giorni successivi, sentita dai magistrati. I giudici del tribunale della Libertà depositeranno la decisione nei prossimi giorni.Nell’integrazione di indagine successiva alla scarcerazione diha confermato le pesanti accuse riportate nel capo d’imputazione di atti persecutori subiti per circa un anno e mezzo e scenate di gelosia violenta (“Devi morire, ti ammazzo come un cane, mi faccio il carcere, fai schifo che sai solo fare la zoc.