Si allontana da ospedale13enne abusata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.19 Una ragazza di 13 anni si èta dall'ospedale dei Bambini a Palermo ed è tornata dopo diverse ore, denunciando di essere stata violentata nel quartiere Borgo Nuovo. La 13enne era seguita nell'ospedale per problemi di dipendenza da alcol e droga. Era uscita per prendere un gelato con la madre ma poi era sfuggita al suo controllo. Quando è tornata in ospedale ha ricostruito con i medici quanto le era accaduto. La polizia cerca chi ha abusato della ragazza, la quale aveva bevuto molto.