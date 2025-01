Inter-news.it - Serie A, la classifica aggiornata dopo la 21ª giornata: Inter, è duello

Leggi su Inter-news.it

La ventunesimadiA si è appena conclusa, con la vittoria per 4-1 del Como sull’Udinese che rilancia i lariani in. Ma in testa è ormai definito: sarà unfrae Napoli.A 2024-2025 – 21ªRoma-Genoa 3-1 25’ Dovbyk, 33’ Masini (G), 60’ El Shaarawy, 73’ aut. LealiBologna-Monza 3-1 4’ Maldini (M), 22’ Castro, 34’ Odgaard, 69’ OrsoliniJuventus-Milan 2-0 59’ Mbangula, 64’ WeahAtalanta-Napoli 2-3 16’ Retegui (A), 27’ Politano, 40’ McTominay, 55’ Lookman (A), 78’ LukakuFiorentina-Torino 1-1 38? Kean, 70? Gineitis (T)Cagliari-Lecce 4-1 42? Pierotti (L), 60? Gaetano, 65? Luperto, 80? Zortea, 83? ObertParma-Venezia 1-1 20? rig. Pohjanpalo (V), 56? rig. HernaniVerona-Lazio 0-3 2? Gigot, 21? Dia, 58? Zaccagni-Empoli 3-1 55? Lautaro Martinez, 79? Dumfries, 83? Esposito (E), 89? M.