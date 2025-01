Movieplayer.it - Robert Pattinson svela che associa un odore particolare a The Batman

Leggi su Movieplayer.it

In attesa di ritornare sul set,hato un retroscena legato al costume indossato sul set di Theriprenderà il ruolo di Bruce Wayne in The2 e la star dei film diretti da Matt Reeves hato un interessante dettaglio del costume creato per i progetti targati DC. L'attore, attualmente impegnato nella promozione di Mickey 17, ha infatti raccontato che il cappuccio che indossa ha undavvero. L'diIntervistato dal magazine Esquire,ha spiegato cheunalla sua esperienza vissuta sul set del film tratto dai fumetti. L'attore, rispondendo al giornalista che gli ha chiesto seva qualcheai personaggi che ha interpretato, ha .