Zonawrestling.net - Raw 20.01.2025 Two weeks until Royal Rumble

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ American Airlines Center di Dallas, Texas. Lo show inizia con Jey Uso che raggiunge il ring, dice che ora si trova a Dallas e poi affronta il tema del suo match per il World Heavyweight Championship contro Gunther a WWE Saturday Night’s Main Event. Gunther lo interrompe, dice che presume che Jey stesse per dire che lo detronizzerà e lo sconfiggerà, Jey lo conferma. Gunther poi dice che era anche entusiasta di affrontare Jey fino a quando non lo ha visto comportarsi come un idiota. Dice che Jey non riesce a mantiene mai la sua parola, ed è un idiota per quanto aiuta sia Jimmy Uso che Sami Zayn. Le parole e le azioni di Jey non si allineano, e questo sabato dimostrerà perché non dovrebbe essere vicino al World Heavyweight Championship.