Mission | Impossible 8 è stato già proiettato per un pubblico ristretto

L’ultimo capitolo di Christopher McQuarrie nel franchisesta già facendo scalpore mesi prima della sua uscita. Durante una recente intervista con Total Film, il regista di– The Final Reckoning ha rivelato che una proiezione anticipata del film ha lasciato uno spettatore con il fiato sospeso. La reazione suggerisce che l’ottavo capitolo potrebbe spingersi oltre i suoi predecessori, con scene in grado di sorprendere anche i fan più accaniti. E sarebbe una grande cosa, dato che il franchiseè noto per le acrobazie mortali eseguite dalla star Tom Cruise.“Abbiamo fatto una piccola proiezione e qualcuno ha detto, ‘Stavo soffocando per tutta la sequenza. Ho quasi avuto un infarto’“, ha raccontato McQuarrie. “E ho pensato, ‘Immagino che abbiamo fatto qualcosa di giusto’“.