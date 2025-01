Ilrestodelcarlino.it - Incidente A13 oggi a Ferrara: lunghe code e traffico in tilt sulla Bologna-Padova

, 21 gennaio 2025 – Unstradale sta creandoA13, in direzione di. L', avvenuto all'altezza del chilometro 42, tra Villamarzana eNord: ha coinvolto un camion, un furgone e un'autovettura. A causa dell', si registrano circa 7 chilometri di coda, con tendenza all'aumento. Ilè deviatocorsia di sorpasso. A chi è diretto verso, si consiglia di uscire a Villamarzana e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada anord. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, oltre al personale di Autostrade per l'Italia per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.