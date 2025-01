Tpi.it - Disagi sulla rete ferroviaria, Salvini: “Colpa dei sabotaggi. E oggi circolano più treni e ci sono più cantieri rispetto al passato”

Leggi su Tpi.it

Frequenti episodi dio, l’aumento deiin circolazione e i numerosidel Pnrr. Secondo Matteo, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,queste le principali cause dei sempre più frequentiitaliana.ne parla durante l’informativa urgente sul tema tenuta alla Camera nel tardo pomeriggio di, martedì 21. La situazione, ammette, “appare oggettivamente preoccupante”, ma “le istituzioni, a partire dal Gruppo Ferrovie dello Stato, hanno reagito rapidamente”. “Facciamo e faremo di tutto per assicurare trasporti efficienti, sicuri e all’altezza di un grande Paese come l’Italia”, assicura il ministro.esordisce ringraziando “i 92mila dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato e le forze dell’ordine che ogni giornoimpegnati in attività delicate e non meritano le troppe polemiche, insinuazioni e accuse che a volte cisul loro operato”.