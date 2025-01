Cosenza ritrovata la neonata rapita

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.25 Dopo tre ore di ansia,è statadagli agenti della Mobile, lache era statanella clinica Sacro Cuore di. Una donna con il volto coperto da mascherina che si era spacciata per infermiera l'aveva prelevata con una scusa. La bimba si trovava a bordo di un'auto insieme alla donna e all'uomo che l' avevano portata via e che erano stati anche ripresi dalle telecamere. La vettura è stata fermata dalla polizia a Castrolibero. I due sono stati fermati e portati in questura.