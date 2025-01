Ilgiorno.it - Addio a Giorgio Del Zoppo, il Gufo dei Barchi: stroncato da un malore il gestore del rifugio

Sondrio – “Passare dainon sarà più un momento sereno”, “mandaci un po’ di simpatia, ovunque tu sia ora” e, ancora, “.per la nostra Valle, tu e i, eravate un’istituzione. Il tuocosì prematuro mi lascia un’angosciante tristezza. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che l’hanno amato e lo ameranno per sempre. Ciao amico caro, mancherai molto”. Centinaia i messaggi sul gruppo Facebook “Sei della Valmalenco se.” e non solo, tante pure le fotografie postate, cartoline di momenti di spensieratezza, tante anche accompagnate dalle straordinarie pietanze per cui era apprezzatissimo. Si è diffusa rapidamente ieri in tarda mattinata la notizia dell’improvvisa scomparsa del, così era chiamatoDel, storicodelAiin Valmalenco.