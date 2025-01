Ilrestodelcarlino.it - A14, due incidenti in galleria: nuova giornata di passione

Ascoli, 21 gennaio 2025 – Due tamponamenti sono avvenuti ieri nella stessadi Montesecco (Grottammare), carreggiata nord dell’A14, a distanza di circa quattro ore l’uno dall’altro. Quello più grave è accaduto alle 11,30 ed ha visto coinvolti due cittadini che viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo che si è schiantata contro un camion che la precedeva. Il conducente dell’auto, E. R, macedone di 31 anni, con targa svizzera, appena entrato nel tunnel, dov’era in atto un rallentamento, forse a seguito di un cantiere, ha tamponato violentemente un camion, centrando lo spigolo sinistro. L’auto è andata completamente distrutta. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Ancona con l’eliambulanza, in gravissime condizioni. L’uomo è stato intubato sul posto dal medico del 118 e dal rianimatore che presta servizio sul velivolo, per danni alla testa e al torace con le vie respiratorie semi occluse.