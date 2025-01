Thesocialpost.it - “Un tumore enorme, fino al cuore”. L’incredibile operazione su una bimba di 8 anni, da brividi

Un nefroblastoma, unrenale che si era estesoale pesava 1,5 chilogrammi, è stato rimosso da una bambina di 8durante un’che ha avuto una durata superiore a 9 ore, durante la quale è stato necessario fermare temporaneamente il battito cardiaco della piccola.Questo intervento chirurgico, di grande complessità, è stato effettuato presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. L’asportazione del, che aveva invaso anche la zona cardiaca, è stata possibile grazie al lavoro di squadra tra oncologi, chirurghi, cardiochirurghi e anestesisti, costituendo un importante traguardo per la medicina pediatrica.“Questa riuscita non rappresenta solo un successo medico, ma anche una fonte di speranza per molte famiglie che affrontano sfide simili”, ha affermato Alessandro Crocoli, responsabile dell’Unità di Chirurgia Oncologica del Bambino Gesù.