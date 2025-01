Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Campionato nazionale di A1. L’Apuania liquida la pratica Bagnolese e allunga in vetta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Riprende con un successo per 4-1 la corsa verso i playoff del. Nella seconda giornata di ritorno deldi A1, al palazzetto di Avenza, i gialloazzurri piegano i mantovani della, restano al comando della classifica eno a +2 sul Cagliari che non va oltre il 3-3 nell’anticipo infrasettimanale del derby sardo con il Sassari. Sull’onda della conquista della quarta Supercoppa consecutiva di mercoledì sera, i carraresi partono subito forte con Tomislav Pucar che batte Jordy Piccolin 3-0 (11-5, 11-8, 12-10) e con Matteo Mutti che ha la meglio su Plaza Rafael De Las Heras per 3-1 (7-11, 11-8, 11-4, 11-8). Sul 2-0 la partita si è già messa bene ma i lombardi accorciano le distanze con Francisco Santi che riesce a piegare lo svedese di Carrara Viktor Sven Erik Brodd (nella foto) per 2-3 (4-11, 11-9, 9-11, 11-8, 5-11).