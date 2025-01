Anteprima24.it - Telesina, interventi di finitura e senso unico alternato sul Viadotto Pantano

Tempo di lettura: < 1 minutoLungo la strada statale 372 “”, per l’esecuzione di attività puntuali in corrispondenza delle barriere di sicurezza del’, nel beneventano, da questa mattina (lunedì 20 gennaio) si è resa necessaria, in via provvisoria, l’attivazione del, che verrà rimosso entro il primo pomeriggio di oggi.In seguito alla cantierizzazione si registrano code in direzione di Caianello; in loco è presente il personale di Anas e dell’impresa esecutrice.Tale intervento in corso risulta propedeutico all’esecuzione di attività tecniche di(sempre in corrispondenza delle barriere) che si svolgeranno, previa comunicazione, nel corso di due giornate della prossima settimana e che rientrano nel più ampio intervento di manutenzione programmata principale, eseguito prima dello scorso periodo natalizio.