Ilfattoquotidiano.it - Santanché, M5s presenta una nuova mozione di sfiducia contro la ministra

“Inopportunità politica e gravità della condotta”. Con queste motivazioni il M5s ha annunciato di averto, sia alla Camera che al Senato, unadiindividualelaDaniela. “Il Parlamento ha il dovere di non chiudere gli occhi”, hanno dichiaratoi capigruppo 5 telle in una nota. “Giorgia Meloni, salvando Santanchè già una volta, ha leso la reputazione del Paese. Ora basta”. Il leader Giuseppe Conte, poco dopo, sui social ha rilanciato: “Metteremo di nuovo il governo con le spalle al muro di fronte al Parlamento e agli italiani. Se pensano di far finta di nulla come al solito si sbagliano di grosso”. Un’altradi, semprela, era statata da M5s e opposizioni ad aprile scorso,ma era stata respinta.Il 17 gennaio scorso, Danielaè stata rinviata a giudizio nell’ambito del caso Visibilia e quindi andrà a processo.