Ilrestodelcarlino.it - Questa Yuasa ha un cuore infinito. A Trento un punto d’oro al tiebreak

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Itas Trentino 3Grottazzolina 2(25-12, 18-25, 25-17, 23-25, 15-12) ITAS TRENTINO: Flavio 7, Sbertoli 3, Lavia 13, Bartha 13, Rychlicki 17, Michieletto 27, Laurenzano (L); Gabi Garcia. N.e. Bristot, Pesaresi, Kozamernik, Pellacani, Magalini e Acquarone. All. SoliBATTERY: Tatarov 22, Comparoni 4, Petkovic 16, Fedrizzi 16, Demyanenko 12, Marchiani 1, Marchisio (L); Antonov, Mattei. N.e. Zhukouski, Cubito, Vecchi, Romiti, Cvanciger. All. Ortenzi Arbitri: Caretti di Guidonia (Roma) e Canessa di Bari Durata set: 21’, 24’, 26’, 28’, 19’; tot 1h e 58’ Note – 3.196 spettatori, per un incasso di 22.190 euro. Itas Trentino: 17 muri, 2 ace, 15 errori in battuta, 4 errori azione, 53% in attacco, 49% (18%) in ricezione.Battery: 9 muri, 7 ace, 15 errori in battuta, 10 errori azione, 45% in attacco, 36% (11%) in ricezione.