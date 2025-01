Iodonna.it - Principesse e regine europee non hanno dubbi: il bordeaux è il colore che non può mancare nel guardaroba invernale. Come indossarlo?

Non c’è stagionesenza unche la definisca, e per il 2024-2025, è ila dominare il panorama della moda. La sua allure raffinata non ha solo conquistato le passerelle e idelle celebrity, ma anche le reali, che l’sceltosimbolo di eleganza. Letizia di Spagna, Kate Middleton e Máxima d’Olanda, pur con stili differenti,reso omaggio a questa sfumatura calda e profonda, dimostrando quanto sia versatile e regale.si porta ilsecondo lo street style guarda le foto Letizia di Spagna, un totalper iniziare il 2025Durante la tradizionale Pascua Militar del 6 gennaio, Letizia di Spagna ha lasciato il segno con un completo total, perfetto per il rigore dell’evento e il fascino