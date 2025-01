Metropolitanmagazine.it - Paul Schrader afferma di aver chiesto a ChatGPT idee per film e che erano tutte “originali”

In un recente post su Facebook, lo scrittore di “Taxi Driver” e regista di “Oh, Canada” hato dialla piattaforma AI di generare trame perdi registi famosi, tra cui lui stesso, ed è rimasto colpito dai risultati. “SONO STUPEFATTO“, ha scritto. “Ho appena‘un’idea per undi’. PoiThomas Anderson. Poi Quentin Tarantino. Poi Harmony Korine. Poi Ingmar Bergman. Poi Rossellini. Lang. Scorsese. Murnau. Capra. Ford. Spielberg. Lynch. Ogni idea che è venuta a(in pochi secondi) era buona. E originale. E sviluppata. Perché gli scrittori dovrebbero starsene seduti per mesi alla ricerca di una buona idea quando l’intelligenza artificiale può fornirne una in pochi secondi?“. Il post ha scatenato numerose reazioni negative da parte dei follower di, con risposte del tipo: “, tutto bene?“, “Penso chesia stato hackerato” e “Gesù