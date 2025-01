Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco debutta su TikTok per presentare la sua autobiografia “Spera”: “Il vero protagonista è il Signore. Pregate per me, io pregherò per voi”

“È un’, ma le autobiografie, per me, sono per ringraziare Dio”. Con queste parole,ufficialmente su: è questa la promozione pensata perl’del Santo Padre,, curata da Carlo Musso, che ilringrazia a inizio video, ed edita da Mondadori. Ed è proprio sul profiloufficiale della casa editrice italiana che il Pontefice affida il suo messaggio promozionale: “Ilè il, che mi ha portato per mano e mi ha portato avanti. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto questo. Al primo posto il signor Carlo Musso. Eper me, ioper voi“, aggiunge.Un messaggio breve, poco meno di un minuto, quindi nei ritmi tipici della piattaforma, quello scelto dal Santo Padre. Che per la prima volta, dunque, sceglie di comunicare attraverso, un social media che è tipicamente associato ad un uso giovanile.