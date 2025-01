Thesocialpost.it - Otto e mezzo, perché non c’è Lilli Gruber: al suo posto Giovanni Floris

Nel giorno dell’Inauguration Day, che ha segnato l’insediamento di Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti, la trasmissioneè andata in onda in maniera straordinaria con la conduzione di. La consueta padrona di casa,, è stata costretta a dare forfait a causa dell’influenza, nonostante fosse previsto che conducesse la puntata in diretta dal Forum Economico di Davos. Al suo, già noto per sostituirla in passato, ha preso le redini del programma.La puntata ha offerto un’analisi approfondita sull’evento storico, grazie a un parterre di ospiti di spicco. Tra questi, Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, e la giornalista Mariolina Sattanino.