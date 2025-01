Musica | Lucio Corsi ad aprile in tour nei club a Napoli alla Casa della Musica Ma prima Sanremo

Leggi su Ildenaro.it

Cantautore glam rock, poeta e attore. Questo e’cantautore toscano di trentuno anni, proveniente da Val di Campo di Vetulonia che ha recitato in Vita da Carlo, la serie sulla vita di Carlo Verdone, ma che punta soprattutto sulla sua grande passione: la. Quellache lo vede essere una sorta di personaggio di altri tempi. Un giovane musicista che attraversa il rock, il folk, il glam anni 70, atmosfere da favola e ironia.adsarà live neiitaliani, ci sarà un nuovo progetto discografico madi tutto, ci saràdove il cantautore arriva per lavolta con la canzone “Volevo essere un duro”. “Adripartono i concerti – ha affermato il musicista – Inseguire le canzoni di città in città e’ senza dubbio la cosa che amo di piu, e’ la cosa che sogno da quando ero bambino”.