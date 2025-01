Oasport.it - LIVE Sinner-Rune 6-3, 3-6, 6-3, 5-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: doppio break per il n.1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TIEN DALLE 4.30NON STA BENE NEL TERZO SET: IL MEDICAL TIME-OUTCHIEDE IL FISIOTERAPISTA: IL SORRISO IRONICO DIROMPE IL GANCIO DELLA RETE: PARTITA INTERROTTA 20 MINUTI30-30 Largo il rovescio lungolinea diin uscita dal servizio.30-15 Ace esterno provvidenziale!15-15 Palla corta di, contro-smorzata di, passante die volée solida dell’italiano. Lunga infine la volée in allungo del danese.0-15 Scambio di altissima qualità.lascia andare il braccio e va a segno con il diritto lungolinea. Il danese invoca l’applauso del pubblico.5-2BREAAAAAAAAAAAAAAAAAKK!!! Eccolo il colpo del KO! Largo il diritto del danese! Grandissimo! Ha alzato a dismisura il suollo nel quarto set, è tornato quello che conosciamo!40-A Rovescio in contropiede dichenon riesce in alcun modo a gestire.