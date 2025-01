Ilrestodelcarlino.it - La Conad lotta ma perde. Settima sconfitta di fila

2 CUNEO 3TRICOLORE REGGIO EMILIA: Zecca (L) ne, Signorini ne, Gottardo 7, Porro 1, Partenio 1, Guerrini 8, Stabrawa ne, De Angelis (L), Barone, Bonola 7, Gasparini 23, Alberghini ne, Suraci 16, Sighinolfi 11. All. Fanuli. MA ACQUA SAN BERNARDO CUNEO: Pinali 2, Codarin 16, Cavaccini (L), Agapitos ne, Sottile 2, Malavasi, Sette 19, Oberto, Mastrangelo, Brignach 12, Compagnoni, Chiaramello ne, Allik 22, Volpato 13. All. Battocchio. Arbitri: Nava e Stellato. Parziali: 25-23, 23-25, 23-25, 25-21, 11-15. Notte fonda per la(14). Al PalaBigi passa in 5 set combattuti Cuneo (32), che riesce a rimontare dopo aver perso il primo parziale, e aggrava decisamente la situazione degli uomini di Fanuli, giunti alladi. Peraltro la situazione in classifica si aggrava ulteriormente.