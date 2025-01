Ultimouomo.com - Il punto con cui Sinner ha battuto Rune

Chi si è svegliato con calma stamattina, magari intorno alle otto, deve aver controllato i risultati di Jannikagli Australian Open. Deve aver letto il punteggio - 6-3,3-6, 6-3, 6-2 - senza riuscire a vederci niente di anomalo: la solita vittoria burocratica di. La diciottesima vittoria consecutiva in un Grande Slam sul cemento: il più giovane a raggiungere questa cifra dai tempi di John McEnroe. Insomma: nulla da segnalare.Holger, però, non è un avversario qualsiasi per, e la partita è stata più incerta di quanto questo punteggio ci dica all’apparenza. Il set perso dall’italiano non è stato uno di quei set fisiologici che si lasciano indietro quasi per eccesso di sicurezza, o per far sbollire l’avversario come successo contro Schoolkate; è stato invece un autentico momento di difficoltà, a cui è seguito un momento di crisi.