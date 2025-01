Baritoday.it - Gli ebrei di Taranto

Leggi su Baritoday.it

Sabato 25 ore 17.30 appuntamento con "Glidi".In conseguenza della diaspora ebraica avvenuta nel 70 d. C.rappresentò uno dei primi luoghi di accoglienza per la popolazione in fuga ed in questa occasione che abbiamo la creazione di una numerosa comunità ebraica. Dai.