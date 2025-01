Quotidiano.net - Giappone, la solitudine del pesce Mambo. E l’acquario mette dei manichini davanti alla vasca

Roma, 20 gennaio 2025 – Come si può tenere compagnia a unche si sente ‘solo’? Per il personale deldi Kaikyokan a Shimonoseki (), quella di riportare in salute un esemplare diluna (di nome) è stata una vera e propria sfida. La malattia di, da quando ha chiuso per ristrutturazione nel dicembre 2024, ha dovuto assisteremalattia di. Dal momento in cui i visitatori hanno smesso di visitare, lui non ha più mangiato e ha iniziato a strofinarsi contro la, portando così il personale a sospettare che avesse sviluppato problemi digestivi o fosse stato infettato da parassiti. "Non siamo riusciti a capire la causa del problema quindi abbiamo preso varie misure. Uno dei membri dello staff ha azzardato: “Forse è solo perché gli mancano i visitatori?”.