Generali, il cda approva l’aggregazione con Natixis nel risparmio

Il consiglio d’amministrazione dihato il protocollo d’intesa sulgestito con. Il 21 gennaio l’accordo sarà presentato al mercato dall’amministratore delegato di, Philippe Donnet, e da Nicolas Namias, omologo in Bpce (Banques Populaires et des Caisses d’Epargne), ovvero il gruppo francese delle banche popolari che controlla.La sede dia Parigi (Getty Images).Il via libera è arrivato a maggioranza dopo oltre quattro ore di dibattito Nasce così una nuova piattaforma da oltre 1.800 miliardi di masse gestite. In base all’intesa, la fusione avverrà traInvestment Holding (83,25 per centoe 16,75 per cento Cathay), che ha rilevato l’americana Mgg per 320 milioni, eInvestment Managers. Dopo oltre quattro ore di dibattito il via libera è arrivato a maggioranza, date le perplessità di alcuni grandi soci, come il gruppo Caltagirone e la Delfin della famiglia Del Vecchio, che erano in disaccordo con l’operazione.