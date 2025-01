Gender pay gap in Italia le donne guadagnano il 56% in meno degli uomini

Quifinanza.it - Gender pay gap in Italia, le donne guadagnano il 5,6% in meno degli uomini

Leggi su Quifinanza.it

L’Istat ha reso noti i dati relativi alla retribuzione oraria media indell’anno 2022 nelle unità economiche che vantano al10 dipendenti e, ancora una volta, c’è da segnalare un nettopay gap, con leche continuano a guadagnare dirispetto agli. Il differenziale retributivo di genere medio, più nello specifico, è risultato essere pari al 5,6%, con la percentuale che sale, anche di molto, nel caso dei lavoratori laureati, dirigenti e del settore privato.Ilpay gap inInnel 2022, la retribuzione media oraria rilevata dall’Istat è stata pari a 16,8 euro per glie a 15,9 euro per le, con la media complessiva che è pari a 16,4 euro. Il differenziale, come detto, è in media del 5,6%, anche se la percentuale sale se si sviscera il dato generale in specifici settori e tipologie di lavoratori.