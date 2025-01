Forzata nottetempo la porta del palazzo comunale di Aprilia | le indagini dei Carabinieri per scoprire eventuali ammanchi

Leggi su Dayitalianews.com

Tentato furto al Comune diin corsoQuesta mattina, idella Stazione disono intervenuti presso il Comune, teatro di un tentativo di furto avvenuto durante la notte. Gli autori, al momento ignoti, hanno forzato lad’ingresso degli uffici comunali ma, stando a quanto verificato, non hannoto via nulla.I dettagli dell’accadutoL’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione del personaleche ha notato segni di effrazione. Durante il sopralluogo, ihanno rinvenuto una spranga di ferro, probabilmente utilizzata dai malintenzionati per forzare l’ingresso. L’oggetto è stato immediatamente posto sotto sequestro per consentireanalisi tecniche.in corsoSono attualmente in corso leper identificare i responsabili del tentativo di furto.