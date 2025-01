Pronosticipremium.com - Faccini, dal mercato al post Ranieri: “Alla Roma serve un Frattesi”

Due vittorie ed un pareggio per lain questo inizio di 2025, un anno iniziato sicuramente con premesse e speranze diverse rispetto ad una prima parte di stagione costellata di problemi e momenti bui. La banda disi prepara oratrasferta sul campo dell’AZ Alkmaar, una sfida fondamentale per le sorti del girone di Europa League e che rivedrà probabilmente a disposizione anche Bryan Cristante, a quasi due mesi dall’ultima volta. Tanti però sono i temi che caratterizzano i capitolini in questo periodo, dalall’allenatore che verrà.Ne ha parlato a Tuttmoercatoweb.com Alberto, ex attaccante giallorosso: “è stato un mago fin qui, ha portato entusiasmo rivitalizzando alcune pedine. Ha rilanciato Paredes e Koné, ha dato fiducia a Saelemaekers e poi, come tutti si aspettavano, ha messo al centro della difesa un monumento come Hummels.