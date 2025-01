Calciomercato.it - Due rigori chiesti dall’Inter, tocco di mano in Juve-Milan: la moviola di Serie A

Feliciani non convince: dubbi sul contatto in area tra Lautaro Martinez e Ismajli.disfuggito a MassaIn attesa del monday night tra Como e Udinese, la 21esima giornata del campionato diA ha offerto molti episodi da. Fanno discutere soprattutto quelli nel posticipo tra Inter ed Empoli e quelli del big match trantus entus-, gli episodi arbitrali (LaPresse) – Calciomercato.itUn rigore a testa chiesto nella super sfida dall’Allianz Stadium’. I primi a lamentarsi sono i rossoneri di Conceicao per il contatto in area tra Khephren Thuram e Reijnders: in effetti il centrocampista francese colpisce in scivolata quello olandese, ma soltanto dopo aver toccato il pallone ed averlo tolto dalla disponibilità dell’avversario. Il punto di impatto non è alto né con i tacchetti scoperti, quindi la decisione è corretta.