Ilrestodelcarlino.it - Consiglio comunale, i papabili per la successione a Niccolò Bosi

Stanno per iniziare le interlocuzioni fra i gruppi consiliari in vista della futura elezione di un nuovo presidente deldi Faenza, dal momento cheha già annunciato l’intenzione di dimettersi per dedicarsi al ruolo di consigliere regionale. Dal quartier generale del Pd filtrano alcune indicazioni: il partito intende proporre un nome agli alleati e alle opposizioni e sarà un profilo proveniente dalle sue fila. Dunque, uno fra i nove attuali consiglieri dem, e cioè Amadei, Ballardini, Bassani, Benedetti, Biolchini, Martinez, Montecchian, Savorani e Visani, cui presto dovrebbe aggiungersi Andrea Fortini, pronto a subentrare aquale primo dei non eletti. I profili che appaiono in qualche modo primi in griglia di partenza sono quelli delle consigliere Ilaria Visani e Maria Luisa Martinez.