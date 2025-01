Gqitalia.it - Come Simone Bellotti e Leo Mas hanno trasformato Bally in Ballyaric

Lo showroom diin Viale Piave è uno dei miei posti preferiti sulla cartina delle location della moda milanese. Forse sarà per l'ingresso ampio e pronto ad accogliere un party da un momento all'altro, o magari anche per il giardino accuratamente nascosto al suo interno, ma ogni volta che ci metto piede provo una sensazione quasi rinvigorente. Questa volta non è da meno. Mancano poche ore all'inizio di una Milano Fashion Week nel segno delle assenze, contraddistinta più da chi non c'è che da chi c'è. Tra le presenze fisse del calendario femminile, questa voltaha scelto di ritagliarsi un piccolo spazio anche nel calendario maschile con un evento in-store pensato per festeggiare il lancio di una collaborazione che era nell'aria ormai da tempo.