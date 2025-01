Ilfattoquotidiano.it - Com’è nata la teoria del Blue Monday, il “giorno più triste dell’anno”

Ilspegne 20 candeline. Era il gennaio del 2005 quando per la prima volta si usava questa espressione per indicare ilpiù. Peccato, però, che fondamentalmente si tratti di una bufalaper esigenze di marketing. Ma che cos’è il? L’espressione viene usata per riferirsi al terzo lunedì del mese di gennaio, che coinciderebbe con la giorpiù deprimente. A teorizzarlo fu vent’anni fa lo psicologo Cliff Arnall, che lavorava come tutor in una scuola legata all’Università di Cardiff, mediante un’equazione priva di qualsiasi fondamento matematico e scientifico.Era il 2005 e il canale tv britannico Sky Travel aveva escogitato questa trovata pubblicitaria commissionando ad Arnall una formula per descrivere quella sensazione dizza che molte persone sembravano provare dopo le feste dile.