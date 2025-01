Romadailynews.it - Cina: Festa primavera, 200 mln yuan di prevendite al box office per vacanze

Le prenotazioni in anticipo dei biglietti per i film in uscita durante le imminentiper ladiinfino a oggi hanno raggiunto i 200 milioni di(circa 27,8 milioni di dollari), segnando un forte inizio quest’anno per il secondo mercato cinematografico piu’ grande al mondo. Leannuali per larappresentano una delle stagioni cinematografiche piu’ redditizie della.Quest’anno il periodo di picco va dal 28 gennaio al 4 febbraio, un giorno in piu’ rispetto agli anni precedenti. Cinque film nazionali, tra cui l’attesissimo “Ne Zha 2”, il sequel del blockbuster d’animazione del 2019 “Ne Zha”, sono in cima alla lista delleper questa stagione, secondo la piattaforma di dati cinematografici Beacon. Agenzia Xinhua