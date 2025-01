Ilrestodelcarlino.it - Bilanci pubblici, De Padova attacca: "L’amministrazione sia più chiara"

siasui". Sabrina De, consigliere comunale del gruppo misto, esprime perplessità sulla veridicità delo comunale relativo al 2024 e presenta un’interrogazione. "Nelo, per il 2023, sono stati indicati 19 milioni di euro per opere pubbliche – sottolinea la consigliera –, ma nel 2024 la cifra è improvvisamente schizzata a più di 107 milioni, lievitando in modo straordinario. Nel 2025, il dato si dimezza a 45.836.441 euro, e nel 2026 e 2027 continua a diminuire ulteriormente, rispettivamente, a 17 e 12 milioni". "Dalla documentazione ufficiale sembrerebbe che l’effettivo della cassa sia parecchio inferiore a quello dito, cioè 4 milioni; sarebbe di 1.447.751 euro". "Alla luce di queste discrepanze, è molto probabile che il dato relativo al 2024, con la cifra sproporzionata di 107 milioni euro, sia non esatto – spiega De–, servono rendicontazioni dettagliate.