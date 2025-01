Lapresse.it - Auto, al via il 30 gennaio il dialogo strategico Ue con il settore

Leggi su Lapresse.it

Iltra l’Unione Europea e il, annunciato lo scorso 27 novembre dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prenderà il via il prossimo 30. Lo comunica lo stesso Euroesecutivo. Alparteciperanno la Commissione Ue, l’industriamobilistica europea, le parti sociali e altri stakeholder chiave. In una nota, si legge che “questa iniziativa sottolinea l’impegno della Commissione nel salvaguardare il futuro di unfondamentale per la prosperità europea, promuovendo al contempo i suoi obiettivi climatici e gli obiettivi sociali più ampi. La Commissione riconosce l’urgente necessità di agire per proteggere l’industriamobilistica europea e darle un futuro all’interno dell’Unione europea. Sotto la guida della Presidente von der Leyen, ilmira a coinvolgere gli attori del, le parti sociali e gli stakeholder per comprendere in modo collaborativo le sfide, sviluppare soluzioni e intraprendere azioni concrete.