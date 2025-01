Secoloditalia.it - A volte ritornano, Arturo Parisi punge Elly: “Non promuove il confronto nel Pd”

, ex braccio destro di Romano Prodi ha espresso le sue critiche e perplessità nei confronti della segretaria democraticaSchlein dopo le due riunioni a Milano di Comunità democratica e a Orvieto di Libertà Eguale., già sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dal 1996 al 1998 con il governo Prodi e ministro della Difesa nel 2008 sempre con la stessa coalizione democratica, punzecchia la leader dem. Le due kermesse dei centristi? Hanno dimostrato “ancora una volta che nel Pd è più facile discutere dei problemi comuni fuori dal partito che all’interno”.ha poi continuato ad esporre le proprie critiche sugli ultimi incontri di Milano e Orvieto: “Pur muovendosi ambedue senza incertezze nel perimetro del Pd si è trattato di riunioni del tutto diverse – ha sottolineato l’ex esponente della Margherita – è stata la coincidenza temporale, in buona parte casuale, a favorire la narrazione della comune appartenenza ad una supposta area di ‘centro del centrosinistra’, se non addirittura a proporle come due varianti della componente cattolica”.