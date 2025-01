Ilgiorno.it - Votano il bilancio sbagliato, scoppia la polemica

"Al Comune di Muggiò è tutto da rifare: il primodella giunta Messina è". È quanto sostengono i consiglieri del Partito democratico che hanno chiesto chiarimenti. Un’accusa già smontata dal sindaco, "si è trattato solo di un errore di trascrizione". I fatti: durante il Consiglio comunale di dicembre è stato votato ildi previsione 2025, il primo deciso dalla Giunta guidata dal sindaco Michele Messina. "Un- secondo il Pd - che non solo conteneva tagli ai servizi sociali e ai servizi per i cittadini, ma anche un grave errore: quello approvato era undiverso da quello presentato e approvato dai Revisori contabili. Una discrepanza che non è ammessa dalle norme vigenti". "È un episodio grave e mai successo prima - tuonano dall’opposizione - su cui il gruppo del Pd ha chiesto chiarimenti.