Tredici panetti di hashish nel ‘doppiofondo’ segreto, arrestato

Tempo di lettura: 2 minutiProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.Gli agenti del Commissariato di San Ferdinando, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hannoun 46enne napoletano e denunciato tre persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.I poliziotti hanno controllato l’abitazione del 46enne dove hanno rinvenuto, in un doppiofondo “” ricavato ad hoc in un mobile d’arredo,di hascisc del peso complessivo di circa 1,5 kg, un bilancino di precisione e 130 euro suddivisi in banconote di vario taglio.Ancora, nell’ambito del servizio, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno controllato un parcheggio custodito in gestione ad un uomo che, alla vista degli agenti, si è mostrato insofferente al controllo.