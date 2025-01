Juventusnews24.com - Tomori Juve alla stretta finale: nelle prossime ore nuovo incontro col Milan, si può chiudere così. Le ultime

Fikayo Tomori si avvicina sempre di più al mercato Juve. A riportarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela come i bianconeri hanno intenzione di stringere adesso per il centrale del Milan. Nelle prossime ore è previsto infatti un nuovo contatto tra i due club: la Vecchia Signora punta a un'operazione in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro, mentre il Diavolo per dare il via libera vuole inserire bonus facili che facciano lievitare l'operazione a 30 milioni complessivi.