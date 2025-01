Esports247.it - Tiny Tina’s Wonderlands, come ottenere Skeleton Keys gratuitamente

Se siete ancora immersi nel magico e caotico mondo di, allora saprete quanto sia fondamentale (e difficile) mettere le mani su quelle preziosissime. Uno dei modi più facili (e gratuiti) per ottenerli è attraverso i famosi “Shift codes”, masi fa ad ottenerli? Abbiamo stilato per voi una breve guida alla scoperta dei codici più recenti e alle modalità di riscatto degli stessi.La lista dei codici qui sotto è il modo più rapido per guadagnare le. Alcuni di questi codici hanno una scadenza, quindi non perdete troppo tempo nel riscattarli.Z663T-XCJF3-B3B33-B333J-SJCTZ – 3(scade il 23 gennaio)SXFBT-39953-J33TT-3T333-KSHW6 – 50(scadenza sconosciuta)CSWTB-TZCZH-WFC6Z-633TT-SJ6JS – 10(scadenza sconosciuta)59KBB-95FSS-WRKRH-FJJJ3-KT6K6 – 10(scadenza sconosciuta)Questi codici vi permetteranno di sbloccare un gran numero die, di conseguenza, un gran numero di oggetti, equipaggiamento e armature di diversa rarità.