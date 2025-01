Inter-news.it - Sucic si avvicina all’Inter. Dinamo Zagabria già al lavoro sul sostituto!

Petarè ormai più di un semplice obiettivo per l’Inter di Simone Inzaghi. Il giocatore croato, infatti, è stato individuato in maniera definitiva dai nerazzurri come il prossimo innesto da effettuare a centrocampo. Questa la situazione.IL PUNTO – Per Petarl’Inter fa sul serio. Come riportato dalla testata giornalista croata Germanijak, i nerazzurri avrebbero offerto 12 milioni di euro come parte fissa più 2-3 di bonus per convincere laa lasciar partire il proprio centrocampista. I croati, dal canto loro, avrebbero chiesto ai meneghini anche una percentuale sulla futura rivendita, indicando tale condizione come l’ultimo ostacolo alla positiva riuscita della trattativa. Rispetto a tale ipotesi, viene specificata anche una percentuale: vi è, infatti, l’85% di probabilità che l’affare vada in porto.