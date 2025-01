Sport.quotidiano.net - Serie C femminile. Biancazzurre in Friuli per la prima vittoria del 2025

L’ultimadel giro di boa oggi laRiccione la giocherà in casa del Tavagnacco, inVenezia Giulia. Appuntamento da non sbagliare per le ragazze della Perla Verde, reduci dalla sconfitta casalinga contro ladella classe Venezia. Le romagnole hanno tutta l’intenzione di riprendere il cammino interrottodella sosta e hanno tutta la possibilità di farlo già a partire dalla gara in programma questo pomeriggio.. Girone B (15ª giornata): Isera-Jesina, Ravenna-Sudtirol, Tavagnacco-Riccione, Trento-Gatteo Mare, Venezia-Vicenza, Venezia 1985-Accademia Spal, Villorba Treviso-Chieti. A riposo il Real Vicenza. Classifica: Venezia 34; Trento 27; Vicenza 26; Sudtirol 25; Accademia Spal 22; Jesina 20; Real Vicenza,Riccione, Venezia 1985 19; Villorba Treviso 17; Tavagnacco 14; Chieti 10; Isera 8; Gatteo Mare 6; Ravenna 3.