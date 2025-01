Lanazione.it - Sedici multe dal T-red a un solo automobilista

Il comitato “Sì rotatoria No T-red“ continua il suo impegno per giungere alla realizzazione di una rotonda nella zona di via Hochberg, con la petizione che ha superato le 1400 firme e con una forte adesione ai ricorsi collettivi. Dalla più recente riunione - viene evidenziato dal comitato - sono emersi dati che fanno riflettere: il numero elevato delle sanzioni anche comminate allo stesso soggetto (il record dichiarato è di 16 verbali alla stessa persona), insieme allo spaccato sociale dei presenti alla riunione dell’altra sera, fa nascere più di un sospetto sul corretto funzionamento dell’impianto di rilevamento, al di là della mancanza della ormai famigerata delibera che da sola potrebbe portare all’annullamento dei verbali impugnati. "A noi non interessa la battaglia politica, ma i risvolti che comporta nella vita quotidiana di tutti noi che già dobbiamo affrontare le difficoltà economiche di tutti i giorni" spiega Paola Mela.