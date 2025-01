Ilrestodelcarlino.it - Sant’Antonio ha aperto la festa a Offida. Ecco il programma: maschere e divertimento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ad, come da tradizione, il 17 gennaio ha preso il via il Carnevale storico, che terminerà il mercoledì delle Ceneri. Accesa la ‘fochera’ diin Piazza del Popolo si è accesa la. Ildel carnevale storicono, che quest’anno celebra il suo 501esimo anno prevede come da tradizione tanti appuntamenti: domenica 16 febbraio, in centro, a partire dalle 16 si festeggerà la Domenica degli amici, con musica e allegria con le storiche congreghene. Sabato febbraio, alle 22, sarà la volta del Veglione del socio, al teatro Serpente Aureo. Mentre domenica 23 febbraio, alle 16, la domenica dei parenti. Si entrerà nel clou dellail 27 febbraio Giovedì grasso, alle 11.30 tradizionale appuntamento al teatro Serpente Aureo, durante il quale si assisterà alla consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco di, Luigi Massa, ad una delle storiche congreghene.