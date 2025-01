Ilrestodelcarlino.it - “Rendiamo definitiva l’ora di sosta gratis”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Civitanova, 19 gennaio 2025 – Confermare e magari rendere definivadigratuita in centro, provvedimento varato dal Comune e circoscritto al periodo natalizio, e poi migliorare l’offerta dei mercatini. Lo chiede l’associazione Viviamo Civitanova “come sostegno alle attività commerciali, all’accoglienza turistica e a supporto delle esigenze dei residenti”. Le zone interessate dell’agevolazione sarebbero corso Umberto I, piazza XX Settembre, vialetti nord e sud, corso Dalmazia e via Duca Degli Abruzzi. “Siamo certi – scrive l’associazione presieduta da Manola Gironacci – che sindaco, amministratori e, in particolare, l’assessore Caldaroni, siano sensibili alla richiesta di sostegno del comparto del commercio così come hanno dimostrato di esserlo verso i piazzisti e i giostrai”. Il riferimento è alla modifica voluta dalla giunta per estendere oltre il periodo natalizio lo stazionamento del Luna Park al Varco in modo da consentire il recupero delle perdite l’anno prossimo, quando la zona verrà cantierata, e anche alla decisone di far recuperare il mercato del 2 di novembre 2024 cancellato per far disputare la Mezza Maratona.